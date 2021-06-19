В медучреждения Харькова, по состоянию на субботу, 19 июня, попали 64 человека, которые отравились сушами в одном из ресторанов города. 14 госпитализированных - дети.

В настоящее время в заведениях общественного питания, где было зафиксировано массовое отравление, проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия.

По состоянию на 07.00 19 июня в Харькове с подозрением на пищевое отравление в лечебные учреждения госпитализированы 67 человек (из них 14 детей). Они предварительно употребляли пищу из сети ресторанов. Проводится комплекс санитарных и противоэпидемических мероприятий.

Отмечается, что заместитель городского главы Харькова Светлана Горбунова-Рубан рассказала, чтовсем пациентам поставлен диагноз – энтероколит. Состояние больных оценивается как средней тяжести, реанимационных пациентов нет.

Напомним, в Харькове произошло массовое отравление с диагнозом гастроэнтероколит госпитализированы 25 человек. Все они связывают отравление с едой из общепита, для локализации и ликвидации вспышки организовано и проводится эпидемиологическое расследование.

Кроме того, в Одесской области в одном из оздоровительных лагерей отравились шестеро детей. Полиция начала расследование. Предварительно установлено, что дети питались в столовой на территории заведения, после чего им стало плохо.

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