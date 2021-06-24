Вбивчий зсув: на Одещині тонни ґрунту обвалилися просто на пляж з відпочивальниками

У Лебедівці на Одещині під тоннами піску шукають людей: рятувальники знайшли одяг, а очевидці стверджують, що за кілька хвилин до інциденту бачили на березі подружжя з дитиною та дівчину - що відомо про долю людей?