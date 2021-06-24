Рятувальники Одещини не знайшли людей на місці обвалу [ Редактировать ]
Під Одесою, на курорті Лебедівка, рятувальники не знайшли людей на місці зсуву ґрунту. Напередодні пошукові роботи завершили. Нагадаю, обвал на Одещині стався 22 червня.
Оскільки під тоннами піску могли бути люди, до пошуків залучили не лише рятувальників, а й співробітників інших аварійних служб, а також добровольців. У ДСНС кажуть - ймовірно, зсув спричинили потужні зливи.
по теме
У пошуках брали участь співробітники інших аварійних служб, добровольці, а також кінологи з собаками
У Лебедівці на Одещині під тоннами піску шукають людей: рятувальники знайшли одяг, а очевидці стверджують, що за кілька хвилин до інциденту бачили на березі подружжя з дитиною та дівчину - що відомо про долю людей?
Як поводитись на воді, щоб відпочинок не перетворився на трагедію?
"Блакитний прапор" сьогодні підняли на відремонтованому пляжі "Чорторий"
Учора на місці зсуву рятувальники відшукали одяг, а очевидці стверджують, що за кілька хвилин до інциденту бачили на березі подружжя з дитиною та дівчину