У Канаді розкопали останки 741 людини на місці школи-інтернату [ Редактировать ]
Останки семисот п'ятдесяти однієї людини знайшли у Канаді на місці католицької школи-інтернату в центрі країни. Непозначені поховання виявили у закладі, де навчалися лише діти корінного населення. Школа діяла майже сто років. Нагадаю, місяць тому 215 тіл знайшли похованими в іншій школі.
Протягом 19-го - 20-го століття дітей корінного населення примусово віддавали в такі інтернати. За цей час, загинуло близько шести тисяч підлітків. 2015 року Канада визнала це "культурним геноцидом".
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