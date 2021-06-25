Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил правило "гостевого" гола во всех своих клубных турнирах (среди женщин, мужчин и юношей) начиная с квалификации сезона 2021/22. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Правило выездного гола, действующее с 1965 года, применялось для определения победителя в двухматчевых противостояниях, если обе команды забивали одинаковое количество голов по сумме двух встреч.

В таком случае команда, забившая больше мячей на выезде, считалась победителем и выходила в следующий раунд. Если команды забивали равное количество голов дома и в гостях к концу основного времени ответного матча, назначалось дополнительное время. Если никто не забивал в дополнительное время, судьбу поединка решала серия 11-метровых.

По новым правилам, если по окончании основного времени ответного матча счет по сумме двух встреч равный, будут назначены два дополнительных тайма по 15 минут. Если в дополнительное время команды не забили или забили одинаковое количество мячей, для определения победителя в паре будет проведена серия 11-метровых.

Поскольку голы на выезде больше не будут иметь дополнительного значения, их также уберут из критериев, использовавшихся при распределении мест в группах, когда две или больше команд набирали одинаковое количество очков.

При этом их оставят в качестве дополнительного критерия для всех матчей группового этапа, если по другим критериям распределить команды нельзя (большее число голов на выезде во всех матчах группового этапа). Таким образом будет сохранено максимальное число спортивных критериев.

Президент УЕФА Александер Чеферин так прокомментировал отмену правила гостевого гола:

Влияние этого правила сегодня противоречит его первоначальному предназначению, поскольку, по сути, теперь оно сдерживает домашние команды - особенно в стартовых матчах - от атакующего футбола, так как они опасаются пропустить гол, который даст их противникам существенное преимущество. Критике также подвергалась несправедливость, из-за которой команда хозяев должна забивать дважды после гола гостей, и особенно это касается дополнительного времени.

Статистика, ведущаяся с середины 1970-х, свидетельствует о продолжающемся снижении соотношения количества домашних побед к гостевым (от 61%/19% до 47%/30%), а также соотношения среднего числа голов хозяев/гостей (с 2,02/0,95 до 1,58/1,15) в мужских турнирах.

Напомним, что УЕФА на фоне новостей о создании Европейской Суперлиги вводит новый формат еврокубков с сезона 2024/25.