В России резко отреагировали на санкции Украины против российских компаний. Это может повлиять на возможность встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Об это заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков заявил о "противоречивой" политике Киева "в выстраивании отношений с Россией".

"Продление Киевом санкций в отношении российских компаний можно оценить как шаги для недопущения встречи Путина и Зеленского", - заявил он.

У Путина также не видят необходимости что-либо пересматривать в позиции России по украинскому вопросу.

"Украинский вопрос - это Донбасс, хотя Киев считает, что это Донбасс и Крым, но Крым не обсуждается со стороны России", - заявил пресс-секретарь Путина.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент Украины Владимир Зеленский встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным только в том случае, если Кремль согласится обсуждать вопросы оккупированных Крыма и Донбасса.

Также мы писали о том, что у Путина подтвердили подготовку встречи с Зеленским.

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