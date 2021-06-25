Встреча Зеленского и Путина может сорваться - Кремль [ Редактировать ]
В России резко отреагировали на санкции Украины против российских компаний. Это может повлиять на возможность встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.
Об это заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил о "противоречивой" политике Киева "в выстраивании отношений с Россией".
"Продление Киевом санкций в отношении российских компаний можно оценить как шаги для недопущения встречи Путина и Зеленского", - заявил он.
У Путина также не видят необходимости что-либо пересматривать в позиции России по украинскому вопросу.
"Украинский вопрос - это Донбасс, хотя Киев считает, что это Донбасс и Крым, но Крым не обсуждается со стороны России", - заявил пресс-секретарь Путина.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент Украины Владимир Зеленский встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным только в том случае, если Кремль согласится обсуждать вопросы оккупированных Крыма и Донбасса.
Также мы писали о том, что у Путина подтвердили подготовку встречи с Зеленским.
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