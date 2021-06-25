Послы стран "Большой семерки" провели встречу с министром здравоохранения Украины Виктором Ляшко. Об этом говорится в сообщении послов G7 в Twitter.

Послы обязались помочь Украине с реализацией программы вакцинации населения от коронавируса и поддержать восстановление страны после пандемии.

Послы G7 во время встречи с Виктором Ляшко подтвердили свое обязательство помочь Украине реализовать свою программу вакцинации и поддержать восстановление после пандемии Covid-19.

В ходе встречи также были заслушаны четкие планы министра по реформе здравоохранения, направленной на улучшение качества медицинской помощи и результатов для украинских пациентов.

Отметим, послы "Большой семерки" приветствовали шаги, предпринятые для повышения прозрачности и эффективности закупок в сфере здравоохранения за счет расширения полномочий независимого Центрального агентства по закупкам.

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Кроме того, Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что есть основания полагать, что смешивание вакцин против коронавируса является безопасным и эффективным. Ранние данные из Испании и Германии свидетельствуют об "удовлетворительном иммунном ответе и отсутствии проблем с безопасностью".

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