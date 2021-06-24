Детей впервые рекомендовали вакцинировать от коронавируса - ВОЗ [ Редактировать ]
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) впервые заявили, что детей можно вакцинировать от коронавируса. Об этом говорится в обновленных рекомендациях ВОЗ на сайте организации.
Однако дети не входят в группу с более высоким риском перенести заболевание в тяжелой форме.
В ВОЗ отмечают, что вакцинация детей менее срочна, чем пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников.
Необходимы дополнительные доказательства использования различных вакцин против COVID-19 у детей, чтобы дать общие рекомендации по вакцинации детей от COVID-19.
Ранее Шмыгаль рассказал, кто будет выдавать справки о COVID-вакцинации. Также сообщалось, что Голубовская предупредила о летней волне коронавируса.
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