"Дельта" в Украине: Ляшко рассказал о лечении и защите [ Редактировать ]
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В четверг, 24 июня, глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что течение болезни, вызванной "Дельта" штаммом коронавируса, является более тяжелым. Об этом министр сказал в эфире одного из телеканалов.
Ляшко также отметил, что вакцинированные украинцы от него защищены.
Течение более тяжелое. Все профилактические мероприятия работают. Тест-системы работают и проявляют этот штамм.
Также он ответил и на вопрос по поводу лечения.
Лечение, это отдельный вопрос. Той терапии, которая убивает коронавирус, не существует, есть симптоматическое лечение и определенные препараты, которые сегодня еще проходят клинические испытания. Препарат не изобретен, есть определенные продвижения. Я думаю, где-то месяц-другой и что-то будет. Вакцины работают. Люди, которые вакцинированы, они защищены.
Ранее Шмыгаль рассказал, кто будет выдавать справки о COVID-вакцинации. Также сообщалось, что Голубовская предупредила о летней волне коронавируса.
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