Власти США рассматривают возможность введения в отношении Беларуси дополнительных односторонних рестрикций, подобных секторальным санкциям ЕС. Об этом заявила заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд, пишет ТАСС.

Совместные усилия США и Евросоюза, по ее словам, "имеют гораздо больше воздействия" на Минск, чем односторонние рестрикции.

Однако ЕС теперь пошел на один шаг дальше, чем США, применив секторальные санкции, особенно затронувшие поташ - удобрение, от поставок которого очень сильно зависят белорусская экономика и ряд лиц вокруг Лукашенко. Мы в США сейчас постараемся ответить на это схожим образом.

Нуланд также считает, что Александр Лукашенко после инцидента с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair стал "международным головорезом.

Ранее сообщалось, что Евросоюз ввел новые санкции против Беларуси: в "черном списке" семья Лукашенко.

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