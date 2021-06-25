"США введут против Беларуси рестрикции" - заместитель госсекретаря [ Редактировать ]
Власти США рассматривают возможность введения в отношении Беларуси дополнительных односторонних рестрикций, подобных секторальным санкциям ЕС. Об этом заявила заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд, пишет ТАСС.
Совместные усилия США и Евросоюза, по ее словам, "имеют гораздо больше воздействия" на Минск, чем односторонние рестрикции.
Однако ЕС теперь пошел на один шаг дальше, чем США, применив секторальные санкции, особенно затронувшие поташ - удобрение, от поставок которого очень сильно зависят белорусская экономика и ряд лиц вокруг Лукашенко. Мы в США сейчас постараемся ответить на это схожим образом.
Нуланд также считает, что Александр Лукашенко после инцидента с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair стал "международным головорезом.
Ранее сообщалось, что Евросоюз ввел новые санкции против Беларуси: в "черном списке" семья Лукашенко.
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