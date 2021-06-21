Европейский Союз ввел четвертый пакет санкций против Беларуси из-за нарушения прав человека и давления на оппозицию, а также за принуждение к посадке в Минске самолета авиакомпании Ryanair, на котором летел один из создателей оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Об этом сообщил в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рихард Йозвяк.

Соответствующее решение было принято на встрече министров иностранных дел стран-членов ЕС.

Под санкции попали 78 людей и 8 компаний из Беларуси. В частности, бизнесмены, члены семьи Александра Лукашенко, ректоры ВУЗов, прокуроры, судьи, полицейские и высокопоставленные военные. В Евросоюзе заморозят их активы, а также введут ограничения на выдачу виз.

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Официально об этом будет объявлено в официальном журнале ЕС позже в понедельник, 21 июня.

Напомним, что 23 мая 2021 года белорусские власти, используя истребитель, вынудили приземлиться в Минске самолет авиакомпании Ryanair, на борту которого находился экс-главред оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

В Евросоюзе решили закрыть свое небо для белорусских авиакомпаний. 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью и Украина, а с 29 мая - закрыла свое воздушное пространство для белорусских самолетов.

26 мая Украина запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси.

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В ответ на санкции Беларусь с июня прекратила поставки бензина А-95 в Украину. Это объясняется тем, что Мозырский нефтеперерабатывающий завод - крупнейший в Республике - с 1 июня остановился на капремонт.