В Украине объявили штормовое предупреждение: есть угроза паводков [ Редактировать ]
В субботу, 26 июня, по всей Украине объявлено штормовое предупреждение. В горных районах существует угроза схода селевых потоков.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
"По информации "Укргидрометцентра", 26 июня в западных, днем - северных и южных областях, 27 июня в Украине грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; днем 26 июня в западных, 27 июня - в северных, центральных и южных областях местами сильные ливни (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
26 июня днем также ожидается гроза, местами - град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
На реках Карпатского региона вероятны подъемы уровней воды на 0,3-1,3 м над уровнями. Из-за этого возможны подтопления, а в горах - схождение селевых паводков.
Ранее сообщалось, что Чехию накрыл мощный торнадо, разрушены четыре села. Жертвами непогоды стали пять человек, около 150 человек получили ранения.
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