Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен считает спекуляцией возможность нападения Российской Федерации на Украину, если не будет газового транзита. Она говорит, что неизвестно, возможно ли это.

Об этом посол сообщила в интервью изданию "Зеркало недели".

Читайте также Посол Германии объяснила желание Меркель возобновить диалог с Путиным

По ее словам, об угрозе нацбезопасности из-за "Северного потока-2" говорят не только Польша и Украина, но и страны Балтии.

"Потому что Украина имеет довольно влиятельных партнеров в ЕС, и они тесно сотрудничают, чтобы вместе доказать свои опасения, которые, я считаю, реальны. Что можно сделать, это другой вопрос. Размышлять, что Россия может напасть на Украину, если не будет газового транзита, - это спекуляция. Мы не знаем, произойдет это или нет", - заявила посол Германии.

Ранее сообщалось, что в разведке назвали три сценария возможного нападения России на Украину. Также мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский допустил вероятность полномасштабной войны с Россией.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.