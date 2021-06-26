Президент Украины Владимир Зеленский обратился к кандидатам на должность канцлера Германии. Он задал им много вопросов, которые среди прочего касаются будущего нашей страны в НАТО и Европейском Союзе.

Видео обращения главы государства было опубликовано на сайте Офиса президента.

Он 26 июня выступил во время панельной дискуссии "Роль Германии в мире" в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам Зеленского, 26 сентября станет важным днем не только для Германии, но и Украины. Именно на эту дату назначены выборы канцлера.

Глава государства засыпал кандидатов множеством вопросов:

"Согласны ли вы, что европейский проект не будет завершен и полноценным без Украины?

Согласны ли вы, что путь Украины в Европу должна быть дорогой с двусторонним движением?

От Революции Достоинства, когда сотни украинцев отдали свои жизни за европейский выбор, прошло семь лет. Не устала ли Европа так долго скрываться от вопроса членства Украины в ЕС?

Не пора ли перейти к четким ответам, условиями, шагам и срокам?"

Он уточнил, что европейские лидеры поддерживают предоставление нашей стране гарантий безопасности, однако она еще не в НАТО.

"Если мы не в НАТО, то о каких гарантиях безопасности идет речь?" – задал он еще один вопрос.

Кроме того, президент спросил у каждого кандидата, изменит ли "Северный поток-2" европейскую безопасность, содействует ли единству и не станет ли он ловушкой для Украины и всей Европы.

Ранее сообщалось, что Украина назвала единственное условие для запуска газопровода "Северный поток-2". Также мы писали о том, что "Северный поток-2" начали наполнять газом.

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