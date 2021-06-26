Зеленский засыпал "преемников" Меркель вопросами о будущем Украины в НАТО и ЕС [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к кандидатам на должность канцлера Германии. Он задал им много вопросов, которые среди прочего касаются будущего нашей страны в НАТО и Европейском Союзе.
Видео обращения главы государства было опубликовано на сайте Офиса президента.
Он 26 июня выступил во время панельной дискуссии "Роль Германии в мире" в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
По словам Зеленского, 26 сентября станет важным днем не только для Германии, но и Украины. Именно на эту дату назначены выборы канцлера.
Глава государства засыпал кандидатов множеством вопросов:
- "Согласны ли вы, что европейский проект не будет завершен и полноценным без Украины?
- Согласны ли вы, что путь Украины в Европу должна быть дорогой с двусторонним движением?
- От Революции Достоинства, когда сотни украинцев отдали свои жизни за европейский выбор, прошло семь лет. Не устала ли Европа так долго скрываться от вопроса членства Украины в ЕС?
- Не пора ли перейти к четким ответам, условиями, шагам и срокам?"
Он уточнил, что европейские лидеры поддерживают предоставление нашей стране гарантий безопасности, однако она еще не в НАТО.
"Если мы не в НАТО, то о каких гарантиях безопасности идет речь?" – задал он еще один вопрос.
Кроме того, президент спросил у каждого кандидата, изменит ли "Северный поток-2" европейскую безопасность, содействует ли единству и не станет ли он ловушкой для Украины и всей Европы.
Ранее сообщалось, что Украина назвала единственное условие для запуска газопровода "Северный поток-2". Также мы писали о том, что "Северный поток-2" начали наполнять газом.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Во вторник, 22 июня, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что посетит Германию
Во вторник, 22 июня, президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор
Через ініціативу Берліна та Парижа до українського МЗС викликали послів Німеччини та Франції. Ось як прокоментував ситуацію міністр закордонних справ Дмитро Кулеба
Ось як прокоментував ситуацію міністр закордонних справ Дмитро Кулеба
Спикер Рады Дмитрий Разумков назвал четыре условия для досрочных выборов президента