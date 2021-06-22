"Северный поток-2" подрывает безопасность Украины и восточного фланга НАТО - Госдеп [ Редактировать ]
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Российский "Северный поток-2" подрывает безопасность Украины и стран Восточной Европы. Позиция администрации США по газопроводу остается предельно ясной в свете принятых решений по санкциям. Об этом рассказал исполняющий обязанности помощника главы американского дипломатического ведомства по делам Европы и Евразии Филип Рикер.
Он отметил, что трубопровод является российским геополитическим проектом.
"Он угрожает европейской энергетической безопасности и подрывает безопасность Украины и других восточноевропейских стран, включая восточный фланг НАТО", - объяснил Рикер.
По его словам, Вашингтон ввел санкции против четырех российских юридических лиц, принимающих участие в строительстве газопровода от России до Германии. Речь идет о четырех российских суднах.
Он уточнил, что постройка "Северного потока-2" была закончена более чем на 90%, когда администрация США приступила к своим обязанностям в январе 2021 года. Рикер обратил внимание, что не допустить строительство газопровода было сложно, в том числе с новыми санкциями.
Ранее сообщалось, что Украина назвала единственное условие для запуска газопровода "Северный поток-2". Также мы писали о том, что "Северный поток-2" начали наполнять газом.
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