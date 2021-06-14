Российско-немецкий газопровод "Северный поток-2" представляет угрозу Украине. Условием его запуска должна быть деоккупация украинских территорий и энергобезопасность Украины.

Об этом написал на своей странице в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, это будет честная компенсация угроз.

"Мы против "Северного потока-2". Условием его запуска должна быть деоккупация украинских территорий и энергобезопасность Украины", - сообщил Кулеба.

4 июня президент России Владимир Путин заявил о завершении укладки первой нитки "Северного потока-2". Поставки по ней могут начаться примерно через 10 дней. Вторая нитка будет завершена в течение 1,5-2 месяцев.

После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В России уже сделали заявление на эту тему.