"Северный поток-2": Украина назвала единственное условие для запуска газопровода [ Редактировать ]
Российско-немецкий газопровод "Северный поток-2" представляет угрозу Украине. Условием его запуска должна быть деоккупация украинских территорий и энергобезопасность Украины.
Об этом написал на своей странице в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, это будет честная компенсация угроз.
"Мы против "Северного потока-2". Условием его запуска должна быть деоккупация украинских территорий и энергобезопасность Украины", - сообщил Кулеба.
4 июня президент России Владимир Путин заявил о завершении укладки первой нитки "Северного потока-2". Поставки по ней могут начаться примерно через 10 дней. Вторая нитка будет завершена в течение 1,5-2 месяцев.
После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В России уже сделали заявление на эту тему.
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