17-летний футболист умер во время матча любительской футбольной лиги в Москве. Об этом сообщает Sport24.

Трагедия произошла на матче Юго-Западной лиги ЛФЛ, который прошел вечером 26 июня на стадионе "Вернадка Парк" в Москве.

Максим Д. выступал за команду "Браавос". Все случилось в самом начале игры. Спортсмен потерял сознание. Причины его смерти устанавливаются. Президент ЛФЛ Дмитрий Смирнов подтвердил эту информацию.

Мы пока сами выясняем подробности... Произошло примерно то же самое, что было и с Эриксеном. Причем человек потерял сознание в самом начале игры, то есть не было ни стыков, ни усталости как таковой. Плюс игра была вечерняя, то есть было уже прохладно, не было жары. Причины смерти мы не знаем. Мы до сих пор не можем выяснить, кто это. Его не было в заявке, то есть это был подставной игрок, если можно так сказать. Это редчайший случай в нашей лиге. Сейчас мы выясняем, кто это. Вроде бы его друг пригласил сыграть.

Первую необходимую помощь парень он получил от медиков, находящихся на поле, пока ехал реанимобиль. Все это время врач экстренного вызова консультировал медиков, которые были на поле по телефону.

Напомним, что полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча с Финляндией на Евро-2020. Как оказалось, футболист перенес остановку сердца, ему пришлось установить кардиостимулятор ор.