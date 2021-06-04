В Италии во время матча, приуроченного к годовщине смерти 24-летнего футболиста Рокко Перино, от сердечного приступа умер его брат, участвовавший в поединке.

29-летний экс-полузащитник "Пармы" Джузеппе Перино внезапно потерял сознание на футбольном поле во время игры.

Отмечается, что медики принимали попытки реанимации спортсмена. Диагноз мужчине был поставлен лишь после смерти.

Фото: The Sun

Читайте также, полузащитник футбольного клуба "Аканда" Герман Цинг скончался после падения во время матча чемпионата Габона против команды "Миссиле". о предварительным данным, причиной смерти хавбека стал сердечный приступ.

Кроме того, в Грузии внезапно скончался 31-летний вратарь грузинского футбольного клуба "Зугдиди" Шота Маминашвили. Вратарь потерял сознание во время разминки перед матчем, он был госпитализирован прямо со стадиона, однако скончался в больнице.

Ранее мы писали, что иорданский боксер Рашид Аль-Свайсат умер через 10 дней после боя на молодежном чемпионате мира, проходившем в польском городе Кельце. По итогам двух раундов иорданец явно проигрывал, а в третьем после одного из ударов рухнул на канвас.

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