У Туреччині палає ліс біля популярного курорту [ Редактировать ]
Поблизу турецького курорту Мармарис горить ліс. Окрім наземних пожежних команд, до гасіння залучили шість гелікоптерів. Один вогнеборець загинув. Чому зайнялося невідомо.
Місцева влада запевняє, що небезпеки для туристів немає, мовляв, ситуацію тримають під контролем. Та за потреби готові евакуювати мешканців найближчих готелів, якщо полум'я не локалізують.
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