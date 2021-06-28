В Італії відмінили обов'язкове носіння масок на вулиці [ Редактировать ]
В Італії відсьогодні носити захисні маски на вулиці - необов'язково. Спершу уряд планував послабити епідемічні норми з п'ятого липня. Однак згодом вирішив зробити це раніше.
Масковий режим скасований для жителів "білих" регіонів. Утім, у громадському транспорті та в приміщеннях ця вимога ще діятиме, як і правило соціальної дистанції. Усе через випадки інфікування штамом "Дельта".
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