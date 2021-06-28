На момент ухвалення нинішньої Конституції - Україна вже давно її потребувала. Держава впродовж п'яти років жила за правилами, написаними ще за Радянського Союзу. Утім, щоб ухвалити Основний закон, знадобилася так звана "конституційна ніч". Депутати цілу добу працювали без перерви, встигли розглянути більш як дві тисячі поправок. І пристрасті - просто зашкалювали. Хронологію тих подій нагадає Лариса Зубенко.

Шість років напрацювань, п'ятнадцять запропонованих варіантів і більше доби обговорень у сесійній залі - так народжувався головний закон незалежної України. І все це на тлі глибокої економічної і соціальної кризи. Конституцію Україна здобула останньою серед колишніх радянських республік.

Документ отримав трохи менше шести тисяч поправок, тож конфліктів було не уникнути - голосували іноді за окрему статтю, або навіть за абзац. Адже у головному законі країни йшлося і про розділення повноважень між гілками влади, і про права громадянина, і про державні символи. Каменем спотикання стали - державна мова, символіка та статус Криму.

В роботі над цим пакетом досягнутий максимальний компроміс по Криму. в першому варіанті, і в другому, і в третьому не було тієї редакції, яка виноситься зараз - Автономна республіка Крим, а не кримська автономія.

Близько дев'ятої ранку в парламенті з'явився другий президент - Леонід Кучма. Тоді зрештою, згоди таки вдалося дійти у всьому. О дев'ятій вісімнадцять ранку двадцять восьмого червня дев'яносто шостого року після доленосного рішення тодішній спікер парламенту кілька хвилин не міг вгамувати залу.

Леонід Кучма, президент України (1994-2005):

Ця історична подія, яка відбулася у цьому історичному залі посяде одне із головних місць в новітній історії держави України.

Відсвяткували голосування нардепи другого скликання шампанським. Сто шістдесят одна стаття - головна збірка законів України - вступила в дію. Міжнародна спільнота визнала її, як одну із найдемократичніших у світі. Відтоді минуло двадцять п'ять років. Та чи так добре сьогодні ми знаємо, про що йдеться у Конституції? Та як і коли ухвалювали Головний закон країни...

Гарне питання. сьогодні, у цей день, 28 червня, 91-го року мені здається, якщо правильно у 1996 читала Конституцію, но давно вже, чесно скажу, але точно раз в університеті вчили, конституційне право читали. Найперше - це права людини. що кожен має право на свої свободи, право на самовираження, право голосу. Я пам'ятаю ці записи, відеоролики, коли заносили прапор, але це, мені здається, було проголошення незалежності України.

Думки щодо сьогоднішнього свята, до речі, єдиного державного, закріпленого у Конституції, у українців також різняться.

Це для мене символ незалежності нашої держави. якось ми прожили п'ять років без неї, чи там на старій, радянській Конституції, тобто для мене це один із символів державності

Сьогодні день присвячений собі, це і є мої права і обов'язки.

Святкування - что это дает? Я бы больше предпочел информирование насчет Конституции Украины.

Це дуже крута штука, яка дозволяє захистити свої права і не дозволяє порушувати права інших людей.

Та законотворчий процес не стоїть на місці. За цей час конституція України зазнала вісім змін. Остання з них - зняття недоторканості з народних депутатів.