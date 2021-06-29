В Крыму 83 пляжа закрыли для купания. Причиной стало ухудшение качества морской воды на пострадавших от подтопления территориях. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В Республике Крым на территориях, пострадавших от подтопления, в связи с ухудшением качества морской воды приостановлена эксплуатация 83 пляжей.

Накануне специалисты начали брать пробы воды для анализов.

Руководитель "Роспотребнадзора" по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская сказала:

Запрет на купание остается в действии. Мы начали отбор проб от Фороса и до Алупки, это те пляжи, по которым может быть принято решение о возобновлении купания. Пробы будут отбираться в течение 3 дней.

Ранее мы писали о том, что на пляжах Одессы запретили купаться.

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