В Министерстве здравоохранения Украины предлагают не допускать невакцинированных от коронавируса детей в школу. Также предлагают обязательную вакцинацию для части взрослого населения. Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.

Невакцинированные дети, по его словам, могут выбрать дистанционный формат обучения.

Я бы вводил подобные нормы в законе: не допускать в учреждения образования детей, которые невакцинированные и не имеют на это объективных причин, абсолютных медицинских противопоказаний.

Кузин отметил, что обязательно должны вакцинироваться работники образования, сферы обслуживания.

Мы не должны допускать их к рабочим местам без прививки. Для всех остальных обеспечить обязательность довольно трудно и сам процесс контроля не будет иметь практического смысла. Это скорее собственный выбор человека.

Ранее сообщалось, что ВОЗ вскоре одобрит две COVID-вакцины.

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