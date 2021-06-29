Без прививки от коронавируса не допустят в школу: в Минздраве сделали заявление [ Редактировать ]
В Министерстве здравоохранения Украины предлагают не допускать невакцинированных от коронавируса детей в школу. Также предлагают обязательную вакцинацию для части взрослого населения. Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.
Невакцинированные дети, по его словам, могут выбрать дистанционный формат обучения.
Я бы вводил подобные нормы в законе: не допускать в учреждения образования детей, которые невакцинированные и не имеют на это объективных причин, абсолютных медицинских противопоказаний.
Кузин отметил, что обязательно должны вакцинироваться работники образования, сферы обслуживания.
Мы не должны допускать их к рабочим местам без прививки. Для всех остальных обеспечить обязательность довольно трудно и сам процесс контроля не будет иметь практического смысла. Это скорее собственный выбор человека.
Ранее сообщалось, что ВОЗ вскоре одобрит две COVID-вакцины.
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