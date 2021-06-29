Рынок мобильных приложений возродился взрывным ростом [ Редактировать ]
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Согласно прогнозам, расходы на мобильные приложения во всем мире в App Store и Google Play достигнут 64,9 миллиарда долларов.
Этот прогноз составлен компанией Sensor Tower, занимающейся аналитикой рынка.
Если он окажется правдивым по итогам 30 июня, то это составит увеличение на 24,8% по сравнению с 52 миллиардами долларов, полученные двумя магазинами приложений за тот же период 2020 года. Хотя годовой рост фактически снизился на 3,6% по сравнению с 2019 годом.
Если посмотреть на два крупных магазина приложений по отдельности, то Apple App Store принес доход в размере 41,5 миллиарда долларов в первой половине этого года, что примерно в 1,8 раза больше, чем предполагаемые 23,4 миллиарда долларов, которые, как ожидается, получит Google Play.
Однако магазин Google будет приносить доход быстрее по сравнению с прошлым годом: на 30% по сравнению с 22,1% роста для App Store.
Конечно, любое прямое сравнение с 2020 годом должно сопровождаться некоторыми уточнениями, ведь в прошлом году на рынок приложений повлияла пандемия и разгар локдауна.
В совокупности мобильный рынок оценивается в 72,5 миллиарда загрузок приложений во всем мире только за первый квартал 2021 года.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как смартфоны Android пострадали от сбоя в приложении Google. В то же время Facebook Messenger достиг внушительного рекорда.
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