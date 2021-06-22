Утром 22 июня пользователи Android обнаружили, что их устройства ломаются сами по себе. Проблема связана с рядом встроенных приложений Google. Причем проблема появилась сразу после сообщений о массовом сбое в поисковой системе по всему миру.

Как сообщает Independent, Пользователи получают предупреждение о том, что "в приложении Google произошел сбой", с рекомендацией закрыть программу.

Сообщение об ошибке на смартфонах

Также операционная система выдает сообщение о сильном потреблении заряда приложением Google и рекомендует его срочно отключить.

Что характерно, проблема появилась сразу после выхода свежего обновления за день до массового сбоя. Неполадки распространились на службу подкастов и "Ассистент", которые используют одно и то же приложение.

Сбой присутствует на широком спектре телефонов, от собственных Google Pixel до флагманов Samsung.

Пользователи в Twitter предложили пострадавшим попробовать простую перезагрузку смартфона. Некоторым это помогло, но большинство продолжает жаловаться, что проблема не исчезла.

Способ исправления ошибки - удалить обновления Google

Позднее появилось еще одно решение: удалить обновления Google в свойствах приложения и не обновлять его, пока поисковый гигант не выпустит свежий патч с исправлением.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как весной в Google произошел масштабный сбой. Также сейчас Google соединяет два континента подводным кабелем.