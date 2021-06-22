Пользователи Android жалуются на сбой приложения Google [ Редактировать ]
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Утром 22 июня пользователи Android обнаружили, что их устройства ломаются сами по себе. Проблема связана с рядом встроенных приложений Google. Причем проблема появилась сразу после сообщений о массовом сбое в поисковой системе по всему миру.
Как сообщает Independent, Пользователи получают предупреждение о том, что "в приложении Google произошел сбой", с рекомендацией закрыть программу.
Сообщение об ошибке на смартфонах
Также операционная система выдает сообщение о сильном потреблении заряда приложением Google и рекомендует его срочно отключить.
Что характерно, проблема появилась сразу после выхода свежего обновления за день до массового сбоя. Неполадки распространились на службу подкастов и "Ассистент", которые используют одно и то же приложение.
Сбой присутствует на широком спектре телефонов, от собственных Google Pixel до флагманов Samsung.
Пользователи в Twitter предложили пострадавшим попробовать простую перезагрузку смартфона. Некоторым это помогло, но большинство продолжает жаловаться, что проблема не исчезла.
Способ исправления ошибки - удалить обновления Google
Позднее появилось еще одно решение: удалить обновления Google в свойствах приложения и не обновлять его, пока поисковый гигант не выпустит свежий патч с исправлением.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как весной в Google произошел масштабный сбой. Также сейчас Google соединяет два континента подводным кабелем.
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