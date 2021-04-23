Как бы мы не хотели, но прогресс заставляет нас периодически менять старые смартфоны на новые. Но что делать со старыми мобильными устройствами? Некоторые их продают на вторичном рынке. Однако бывают случаи, когда устаревшая модель оказывается поврежденной или настолько старой, что ее даже продавать "за копейки" жалко.

Для таких случаев Samsung запустила анонсированную в этом году программу Galaxy Upcycling at Home, которая дает новую жизнь старым смартфонам. С ее помощью можно превратить старые телефоны в более полезные устройства для умного дома.

Samsung Galaxy Upcycling

Кроме того, это отличный способ вернуть к жизни сломанный или ключный телефон, главное, чтобы сенсор на экране работал – этого достаточно, чтобы настроить Galaxy Upcycling. В крайнем случае можно подключить мышку через переходник.

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Приложение Samsung Galaxy Upcycling предлагает на выбор два способа использования старых планшетов или смартфонов:

Гаджет для сбора звуков и обработки технологиями искусственного интеллекта. Например, если устройство улавливает такие звуки, как плач ребенка, лай собаки, мяуканье кошки или стук, оно отправит предупреждение прямо на смартфон пользователя, и пользователь сможет прослушать записанный звук.

Смартфоны или планшеты можно использовать в качестве светового датчика для измерения уровня освещенности в помещении. Пользователи могут легко настроить устройство на автоматическое включение света или телевизора с помощью SmartThings, если в комнате становится темнее, чем установленный стандарт освещения.

На выбор доступно два варианта превращения смартфона в звуковой или световой сенсор

Однако речь пока идет только об относительно свежих устройствах, которые могут участвовать в программе "оживления". Samsung предоставила список таких устройств:

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Apple предлагает обменивать Android-смартфоны на iPhone. Также ранее случился скандал, когда Apple обманули на 23 миллиона долларов устаревшими Айфонами.

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