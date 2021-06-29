В Україні зафіксували лише 182 інфікування на COVID-19 [ Редактировать ]
Найнижчий показник за рік. В Україні за минулу добу зафіксували лише 182 випадки COVID-19. Такого не було з квітня минулого року.
При цьому одужали - втричі більше. Київ залишається лідером антирейтингу за кількістю нових хворих. Щодо цифр із вакцинації - то вони такі: напередодні в Україні щепили від коронавірусу 17 тисяч людей. А загалом - уже вакциновані понад два з половиною мільйони українців.
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