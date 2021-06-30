Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
За минувшие сутки в Украине зафиксировали 633 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
За сутки заболели 31 ребенок и 19 медработников.
Также за минувшие сутки:
- летальных случаев - 40;
- выздоровели - 2 294 человека.
Сделано 22 511 ПЦР-тестов, 9 581 ИФА-тестов и 13 702 экспресс-тестов на антиген.
За все время пандемии:
- заболели - 2 235 096 человек,
- умерли - 52 340 человек,
- выздоровели - 2 166 668 человек.
Больше всего случаев зарегистрировано в Киеве (225), Донецкой (48), Харьковской (34), Луганской (32) и Львовской (30) областях.
Читайте также, на сегодняшний день найдено уже достаточно много разных штаммов коронавируса. Сейчас специфического лечения коронавируса не существует, поэтому стоит, как и раньше, придерживаться правил, которые помогут защититься от заражения.
Кроме того, в Украине зафиксировали случаи штамма коронавируса под названием "Дельта". Секретарь СНБО рассказал о двух инфицированных новым штаммом коронавируса - это 66-летняя женщина и 16-летний ребенок, они недавно вернулись из России, а симптомы болезни появились уже в Украине.
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