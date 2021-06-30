За минувшие сутки в Украине зафиксировали 633 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

За сутки заболели 31 ребенок и 19 медработников.

Также за минувшие сутки:

летальных случаев - 40;

выздоровели - 2 294 человека.

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Сделано 22 511 ПЦР-тестов, 9 581 ИФА-тестов и 13 702 экспресс-тестов на антиген.

За все время пандемии:

заболели - 2 235 096 человек,

умерли - 52 340 человек,

выздоровели - 2 166 668 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Киеве (225), Донецкой (48), Харьковской (34), Луганской (32) и Львовской (30) областях.

Читайте также, на сегодняшний день найдено уже достаточно много разных штаммов коронавируса. Сейчас специфического лечения коронавируса не существует, поэтому стоит, как и раньше, придерживаться правил, которые помогут защититься от заражения.

Кроме того, в Украине зафиксировали случаи штамма коронавируса под названием "Дельта". Секретарь СНБО рассказал о двух инфицированных новым штаммом коронавируса - это 66-летняя женщина и 16-летний ребенок, они недавно вернулись из России, а симптомы болезни появились уже в Украине.

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