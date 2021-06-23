Штамм коронавируса "Дельта" уже в Украине - секретарь СНБО [ Редактировать ]
В Украине зафиксировали случаи штамма коронавируса под названием "Дельта". Этим штаммом коронавируса инфицировались 2 человека.
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью одному из украинских телеканалов.
Как сообщает "ТСН", секретарь СНБО рассказал о двух инфицированных новым штаммом коронавируса - это 66-летняя женщина и 16-летний ребенок. Они недавно вернулись из России, а симптомы болезни появились уже в Украине, где им и сделали тест на коронавирус.
"У нас есть четыре лаборатории, которые могут обнаруживать новый штамм, две частные и две государственные, у нас нет именно тестов, которые обнаруживают индийский штамм, мы обратились к ВОЗ", - сказал Данилов.
Ранее Шмыгаль рассказал, кто будет выдавать справки о COVID-вакцинации. Также сообщалось, что Голубовская предупредила о летней волне коронавируса.
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