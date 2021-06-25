На сегодняшний день найдено уже достаточно много разных штаммов коронавируса. В пресс-службе Министерства здравоохранения рассказали о самых опасных из них.

Так, к ним относятся:

"Дикий" (L) - впервые зафиксирован в Китае в декабре 2019 года;

"Альфа" (B.1.1.7) - впервые обнаружили в Великобритании в декабре 2020 года;

"Бета" (B.1.351) - впервые зафиксирован в Южно-Африканской Республике в декабре 2020 года;

"Гамма" (P.1) - впервые найден в Бразилии в январе 2021 года;

"Дельта" (B.1.617) - впервые обнаружен в Индии в апреле 2021 года.

Сейчас специфического лечения коронавируса не существует. Поэтому стоит, как и раньше, придерживаться правил, которые помогут защититься от заражения:

соблюдать гигиену рук,

носить маску,

соблюдать дистанцию.

Также Минздрав называет вакцинацию лучшим способом защитить себя от коронавируса.

Читайте также, в столице Республики Беларусь Минске лабораторно подтвердили первые случаи заражений Delta вариантом COVID-19. Циркуляция данного варианта в других регионах Беларуси пока не установлена, новый штамм может более эффективно распространяться по сравнению с вариантами вируса.

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