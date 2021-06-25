Самые опасные штаммы коронавируса: в Минздраве огласили список [ Редактировать ]
На сегодняшний день найдено уже достаточно много разных штаммов коронавируса. В пресс-службе Министерства здравоохранения рассказали о самых опасных из них.
Так, к ним относятся:
- "Дикий" (L) - впервые зафиксирован в Китае в декабре 2019 года;
- "Альфа" (B.1.1.7) - впервые обнаружили в Великобритании в декабре 2020 года;
- "Бета" (B.1.351) - впервые зафиксирован в Южно-Африканской Республике в декабре 2020 года;
- "Гамма" (P.1) - впервые найден в Бразилии в январе 2021 года;
- "Дельта" (B.1.617) - впервые обнаружен в Индии в апреле 2021 года.
Сейчас специфического лечения коронавируса не существует. Поэтому стоит, как и раньше, придерживаться правил, которые помогут защититься от заражения:
- соблюдать гигиену рук,
- носить маску,
- соблюдать дистанцию.
Также Минздрав называет вакцинацию лучшим способом защитить себя от коронавируса.
Читайте также, в столице Республики Беларусь Минске лабораторно подтвердили первые случаи заражений Delta вариантом COVID-19. Циркуляция данного варианта в других регионах Беларуси пока не установлена, новый штамм может более эффективно распространяться по сравнению с вариантами вируса.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В стране работали 412 мобильных бригад и 1 064 пунктов прививок
В среду, 23 июня, в Киеве открылась онлайн-запись на массовую вакцинацию от коронавируса
Щеплюють усіх бажаючих безкоштовно китайською вакциною CoronaVac: вакцинують усіх без попередніх записів
За сутки 17 июня в Украине от коронавируса вакцинировали максимальное количество людей с конца февраля
тныне медики считают, что вакцина mRNA является приоритетной для введения второй дозы