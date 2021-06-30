Что нужно для продажи земли: министр назвал документы [ Редактировать ]
В среду, 30 июня, министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко обнародовал список документов, необходимых для продажи земли.
Так, владелец земельного участка обязан:
- иметь его кадастровый номер,
- зарегистрировать право собственности,
- иметь выписку из Госреестра прав собственности в бумажном или электронном виде.
Лещенко пояснил, что наличие кадастрового номера земельного участка можно проверить на публичной кадастровой карте Украины на сайте. В случае его отсутствия владельцу участка нужно обратиться к разработчику документации по землеустройству для изготовления технической документации по установлению или восстановлению границ участка в натуре и зарегистрировать участок в Государственном земельном кадастре. После этого участку будет присвоен кадастровый номер.
Также он рассказал, что регистрацию права собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество можно получить в сельских, поселковых и городских советах, нотариусов или центрах предоставления административных услуг.
Для регистрации необходима:
- выписка из Государственного земельного кадастра,
- копия и оригинал паспорта и идентификационного номера,
- уплата административного сбора,
- документ о правах на участок (государственный акт на право собственности на землю, договоры купли-продажи, дарения, мены, решение суда, свидетельство о праве на наследство).
После регистрации права собственности на землю владелец получает бумажную или электронную выписку из Госреестра прав.
Регистрация права собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество и указанный пакет документов могут гарантировать право пользования, владения/распоряжения земельным участком и поможет избежать многих рисков.
Ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об онлайн-торгах земельными участками.
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