В среду, 30 июня, министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко обнародовал список документов, необходимых для продажи земли.

Так, владелец земельного участка обязан:

иметь его кадастровый номер,

зарегистрировать право собственности,

иметь выписку из Госреестра прав собственности в бумажном или электронном виде.

Лещенко пояснил, что наличие кадастрового номера земельного участка можно проверить на публичной кадастровой карте Украины на сайте. В случае его отсутствия владельцу участка нужно обратиться к разработчику документации по землеустройству для изготовления технической документации по установлению или восстановлению границ участка в натуре и зарегистрировать участок в Государственном земельном кадастре. После этого участку будет присвоен кадастровый номер.

Также он рассказал, что регистрацию права собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество можно получить в сельских, поселковых и городских советах, нотариусов или центрах предоставления административных услуг.

Для регистрации необходима:

выписка из Государственного земельного кадастра,

копия и оригинал паспорта и идентификационного номера,

уплата административного сбора,

документ о правах на участок (государственный акт на право собственности на землю, договоры купли-продажи, дарения, мены, решение суда, свидетельство о праве на наследство).

После регистрации права собственности на землю владелец получает бумажную или электронную выписку из Госреестра прав.

Регистрация права собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество и указанный пакет документов могут гарантировать право пользования, владения/распоряжения земельным участком и поможет избежать многих рисков.

Ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об онлайн-торгах земельными участками.

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