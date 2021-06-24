Зеленский подписал санкции против российских банков [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций против российских банков. В санкционный список попали десятки банковских учреждений, в частности, Сбербанк и ВТБ.
Под украинскими санкциями оказались 55 российских банков, в частности те, которые действуют на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму.
По решению СНБО, в отношении этих банковских учреждений были применены следующие ограничения:
- блокирование активов;
- запрет предоставлять кредиты, займы, финансовую помощь, гарантии; запрет осуществлять кредитование через покупку ценных бумаг; запрет приобретения ценных бумаг.
Санкции были введены сроком на 3 года.
Ранее СНБО ввел санкции против против 12 представителей криминалитета.
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