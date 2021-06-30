В Киеве перенесли внедрение автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте с 1 июля 2021 года на 1 января 2023-го. Соответствующее распоряжение подписал глава КГГА Виталий Кличко.

Распоряжение принято "с целью продления сроков проведения опытной эксплуатации" системы, которая началась еще в 2018 году.

Внедрение е-билета в Киеве неоднократно переносилось. Последний раз введение автоматизированной системы учета оплаты проезда перенесли с 1 июля прошлого года на 1 июля 2021 года.

Электронный билет на транспорт должен прийти на смену ученическим и студенческим проездным, "карточкам киевлянина" и бесконтактным карточкам зеленого цвета для проезда в метро.

Сейчас власти Киева активно продвигают транспортную карту Kyiv Smart Card. Она дает возможность покупать до 50 поездок за один раз и экономить до 1,5 грн на каждой поездке.

Напомним, что Кабмин разработал законопроект, который предусматривает отмену льгот для пенсионеров для проезда в общественном городском транспорте. Льготы собираются монетизировать. Пенсионерам будут выдавать на руки некую сумму, которую они могут тратить на проезд.

Ранее "Подробности" писали, что в Украине планируют запустить единый электронный билет. Он будет действовать на автомобильном и городском электрическом транспорте.