Кабинет министров одобрил законопроект, который отменит льготы на проезд в общественном транспорте для всех категорий населения. В первую очередь речь идет о пенсионерах - самой многочисленной категории льготников.

Документ будет передан в Верховную Раду, и в случае его принятия, за проезд будут платить все, однако деньги на это государство обещает компенсировать, пишет "РБК-Украина".

Что будет вместо льготных пропусков

Согласно законопроекту, льгота будет монетизирована. То есть, каждому, кто имеет право пользоваться общественным транспортом бесплатно, будет начисляться определенная денежная сумма.

При этом размер и порядок монетизации будут определять местные власти.

Читайте также Цены на проезд: еще один регион поднял тарифы

Когда законопроект вступит в силу

Согласно тексту документа, в случае его принятия Верховной Радой, закон должен вступить в силу с 1 января 2023 года.

Полное название нормативного акта - "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно льгот по оплате проезда и некоторых других льгот". 11 июня его зарегистрировали в Верховной Раде под номером 5651.

Сколько будут платить

В Кабмине уверены, что монетизация льгот на проезд должна помочь всем участникам общественных перевозок. Так, ожидается, что автоперевозчики больше не будут возмущаться из-за отсутствия возмещения денег за перевозку льготников.

Цифр в законопроекте нет - все решения по суммам он делегирует местным властям, которые будут определять порядок выплат и суммы компенсации проезда. В тексте не указывается также и количество поездок в месяц, которое будет переведено в денежную форму.

Кому монетизируют льготу

- лицам с инвалидностью I и II группы, детям с инвалидностью и лицам, которые их сопровождают;

- реабилитированным жертвам репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов;

- чернобыльцам, в частности - 1-й и 2-й категорий;

- военнослужащим, ветеранам войны и военной службы;

- участникам боевых действий и лицам, приравненных к ним;

- лицам с инвалидностью вследствие войны;

- лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной;

- ветеранам труда и лицам, имеющим особые трудовые заслуги перед Родиной;

- многодетным семьям и детям из таких семей;

- родителям военнослужащих, которые погибли или умерли или пропали без вести во время прохождения военной службы.

Ранее мы писали о том, что льготы за проезд и коммуналку переведут в денежную форму.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.