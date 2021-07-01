В одном из районов Лос-Анджелеса (США) взорвался грузовик с пиротехникой. Взрыв произошел в процессе изъятия у одного из жителей города пиротехнических материалов для производства фейерверков, сообщает Los Angeles Times.

В результате взрыва оказались повреждены соседние здания, а также транспортное средство, в котором находилось порядка 2 тонн пиротехнических материалов.

Читайте также Взрыв в пятиэтажке под Киевом: названа причина

В качестве предосторожности саперы поместили в отдельный трейлер часть конфискованной пиротехники.

При этом, по словам представителя полицейского департамента, точная причина взрыва остается неизвестной.

Пострадавших госпитализировали в больницы, а жителей квартала, в котором произошел взрыв, эвакуировали. Мужчину, у которого были изъяты пиротехнические материалы, задержали по подозрению в неосторожном хранении взрывоопасных веществ.

Ранее сообщалось, что в Мексике взорвалась мастерская с пиротехникой. Также мы писали о том, что в центре Киева опрокинулась фура.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.