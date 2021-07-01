В Лос-Анджелесе прогремел мощный взрыв (видео) [ Редактировать ]
В одном из районов Лос-Анджелеса (США) взорвался грузовик с пиротехникой. Взрыв произошел в процессе изъятия у одного из жителей города пиротехнических материалов для производства фейерверков, сообщает Los Angeles Times.
В результате взрыва оказались повреждены соседние здания, а также транспортное средство, в котором находилось порядка 2 тонн пиротехнических материалов.
В качестве предосторожности саперы поместили в отдельный трейлер часть конфискованной пиротехники.
При этом, по словам представителя полицейского департамента, точная причина взрыва остается неизвестной.
Пострадавших госпитализировали в больницы, а жителей квартала, в котором произошел взрыв, эвакуировали. Мужчину, у которого были изъяты пиротехнические материалы, задержали по подозрению в неосторожном хранении взрывоопасных веществ.
Ранее сообщалось, что в Мексике взорвалась мастерская с пиротехникой. Также мы писали о том, что в центре Киева опрокинулась фура.
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