В селе Белогородка Бучанского района Киевской области в пятиэтажном жилом доме в квартире на третьем этаже произошел взрыв, после которого вспыхнул пожар Как сообщается, взрыв произошел из-за поджога, а мужчина пытался скрыть убийство.

В убийстве подозревают моряка дальнего плавания. Сейчас он задержан и участвует в следственных действиях, которые проводят правоохранители.

Там умышленное сокрытие следов преступления. Моряк дальнего плавания убил погибшего. Перерезал горло и вырезал сердце. Затем облил все смесью, которую мы сейчас устанавливаем, и поджег, чтобы скрыть следы преступления.

Правоохранители готовят подозрение задержанному. Его подозревают по статье умышленное убийство и по статье об умышленном повреждении имущества.

Мужчине грозит от 15 лет лишения свободы.

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