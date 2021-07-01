В четверг, 1 июля, в Киеве на проспекте Победы произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Авария случилась возле станции метро "Берестейская", сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.

"Масштабное ДТП в Киеве на проспекте Победы возле станции метро "Берестейская": опрокинулась фура, задела несколько авто. Есть версия, что упала с моста. Мертвая пробка от площади Победы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что под Николаевом произошло жуткое смертельное ДТП. В аварии участвовали транспортные средства Kia и Mazda. Вследствие происшествия погибли 3 человека, 2 из которых пассажирка и водитель Mazda, еще 2, один из которых ребенок, попали в медучреждения с травмами.

Кроме того, на трассе Киев-Чоп произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и большегрузной фуры. Авария произошла вблизи села Сытное Дубенского района, по предварительным данным, 23-летний водитель Тoyota Corolla на закруглении дороги не справился с управлением и допустил занос машины.

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