Верховная Рада ужесточила ответственность за совершение домашнего насилия. Народные депутаты в ходе заседания одобрили во втором чтении законопроект №3908-1 - "за" проголосовали 336 парламентариев.

Согласно документу, военнослужащие, военнообязанные и резервисты во время прохождения сборов, а также лица начальствующего состава Национального антикоррупционного бюро, рядового и начальствующего состава Государственной уголовно-исполнительной службы, службы гражданской защиты, Государственного бюро расследований, полицейские несут ответственность за совершение домашнего насилия на общих основаниях. Однако к ним не могут применить общественные работы, исправительные работы и административный арест.

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"В случае привлечения таких лиц к ответственности за совершение домашнего насилия направление на прохождение программы для лиц, совершивших домашнее насилие или насилие по признаку пола, осуществляется на общих основаниях", - говорится в документе.

Также прописано, что совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола влечет за собой штраф в размере от десяти до двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (170-340 гривен) или общественные работы на срок от тридцати до сорока часов, или административный арест на срок до десяти суток.

Лицу, которое в течение года уже совершало такое правонарушение, грозит штраф от 20 до 40 НМДГ (370-680 гривен) или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или админарест на срок до пятнадцати суток.

Куда обращаться в случае домашнего насилия?

- 102 - Национальная полиция Украины;

- 15-47 - правительственная горячая линия для пострадавших от домашнего насилия;

- 116-123 или 0800500335 - "Ла Страда";

- 772 или 0800500225 - Национальная детская горячая линия;

- мобильные бригады Министерства социальной политики в регионах;

- дневные центры UNFPA;

- @police_helpbot - чат-бот в Telegram от МВД.

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