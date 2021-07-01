2021 год можно назвать официальным началом эры оперативной памяти DDR5, пришедшей на смену DDR4. Но она пока опередила свое время, так как поступившие в продажу планки ОЗУ от производителя TeamGroup пока не подходят ни к одному компьютеру в мире.

Все потому, что в продаже еще нет оборудования, которое бы поддерживало новый тип оперативной памяти. Процессоры серии Intel Alder Lake будут первыми, кто официально внедрит поддержку DDR5 вместе с чипсетами Intel 600-й серии. Но они поступят в продажу лишь в 2022 году.

TeamGroup решила не ждать и сразу выпустила в розницу комплект DDR5-4800 из двух планок памяти объемом 32 ГБ.

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Комплект Elite состоит из двух модулей по 16 ГБ. Тайминги получились довольно свободными – 40-40-40-77. Чтобы представить эти цифры в перспективе, комплект памяти G.Skill DDR4-4800 Trident Z RGB объемом 32 ГБ (2x16 ГБ) обеспечивает гораздо более жесткие тайминги 20-30-30-50.

Intel Alder Lake выйдет на границе эпох, поэтому технических предложит выбор между новой памятью DDR5 и "устаревшей" DDR4, поскольку новая платформа будет поддерживать оба типа памяти. Но не одновременно – покупателям предстоит делать выбор.

Цена на комплект оказалась весьма впечатляющей. TeamGroup заявила, что ее комплект ОЗУ DDR5-4800 объемом 32 ГБ доступен по цене от 311 долларов. Причем всю первую партию разобрали еще на этапе предзаказов.

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Однако спешить с приобретение пока не стоит. Во-первых, как уже было обозначено, первые компьютеры с поддержкой DDR5 появятся только в следующем году. Во-вторых, переход на DDR5 не особо даст выигрыш в скорости, ведь скорость их в базе составляет 4800 Мбит/с, а последние топовые модели DDR4 способны выдавать уже до 5584 Мбит/с (в разгоне).

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как миллионам компьютеров угрожает взлом через оперативную память.