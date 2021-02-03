Цены на устаревшие модули оперативной памяти DDR3 вырастут в цене на 40-50% в течение 2021 года. Об этом сообщают аналитики из DigiTimes и Tom's Hardware.

Что стоит за этим внезапным ростом цен на фоне удешевления твердотельных накопителей (SSD)? По той же причине, по которой сейчас крайне тяжело купить новую серию видеокарт RTX 3000, процессоры Zen 3, PlayStation 5 и прочие новинки – спрос очень сильно превышает предложение.

Сейчас очень много домашних компьютеров все еще работают на ОЗУ формата DDR3. Также много машин с устаревшими модулями памяти используются в устаревших корпоративных системах и устройствах IoT. По этой причине многие не спешат отказываться от Windows 7.

Модуль ноутбучной памяти DDR3

Согласно отраслевым источникам, в первом квартале 2021 года из-за увеличения спроса в сочетании с сокращением производства старых модулей памяти, цена на них подскочит на 20%, а в течение года достигнет 50%.

Хотя большинство домашних пользователей сейчас активно переходят на преемницу – DDR4. А на горизонте уже новое поколение DDR5. В декабре TeamGroup заявила, что стала первой компанией, производящей модули оперативной памяти DDR5 для потребительского рынка.

Эксперты отмечают, что многие производители памяти, в том числе Samsung и SK Hynix, либо замедляют производство DDR3, либо полностью прекращают его производство в рамках подготовки к началу производства DDR5.

Домашние ПК активно переходят на DDR4

Но не все идут по этому пути. Более мелкие промышленные компании, такие как Nanya Technology и PSMC, сохраняют объем производства на стабильном уровне, хотя этого будет недостаточно для удовлетворения спроса.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как в США создадут самый мощный компьютер в мире. В свою очередь жесткие диски достигнут объема в 24 терабайта к 2022 году.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.