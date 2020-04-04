Видеокарты GeForce GTX 1650 перешли на новую память GDDR6 [ Редактировать ]
Источник: TechSpot
Производитель видеокарт Nvidia без особых презентаций и помпезных анонсов тихо перешел на новый эволюционный этап в производстве своей продукции, отказавшись от старой памяти GDDR5 в угоду более новой и быстрой GDDR6.
Новой видеокартой, получившей быструю видеопамять, стала модель GeForce GTX 1650.
GTX 1650 использует тот же графический процессор TU117-300 с 896 ядрами CUDA, что и его предшественник, хотя базовая тактовая частота в новой карте снижена с 1485 МГц до 1410 МГц, а прирост понижен 1665 МГц до 1485 МГц.
Частота памяти может быть ниже, но обновленная карта поставляется с модулями памяти со скоростью 12 Гбит/с вместо 8 Гбит/с, использовавшихся в версии GDDR5, что увеличивает максимальную пропускную способность со 128 Гбит/с до 192 Гбит/с.
Тесты PCGamer показали, что новая видеопамять сделала GTX 1650 на 5–8% быстрее в синтетических тестах и на 2–10% быстрее в большинстве игр, чем его предшественник с GDDR5.
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