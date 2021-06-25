Опубликован график дополнительной сессии ВНО [ Редактировать ]
Источник: Министерство образования и науки
Во вторник, 29 июня, тестированием по химии начинается дополнительная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО) 2021 года. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.
Дополнительная сессия предназначена для тех, кто по уважительным причинам не сумел принять участие в основной сессии ВНО.
График дополнительной сессии ВНО:
- 29 июня - химия;
- 1 июля - английский язык;
- 2 июля - немецкий язык;
- 5 июля - испанский язык;
- 6 июля - французский язык;
- 7 июля - математика, математика (задания уровня стандарта);
- 8 июля - физика;
- 9 июля - украинский язык, украинский язык и литература;
- 12 июля - история Украины;
- 13 июля - биология;
- 14 июля - география.
Результаты тестирования будут объявлены до 23 июля.
На тестировании участники должны иметь:
- 2-3 ручки с пастой насыщенного черного цвета;
- бутылочку с питьевой водой без этикетки;
- средства индивидуальной защиты, которые будут находиться на рабочем столе.
Во время прохождения экзамена абитуриент не может иметь при себе каких-либо средств связи, устройств считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренных процедурой тестирования.
Напомним, 15 июня тестированием по географии завершилась основная сессия ВНО-2021. Она началась 21 мая тестированием по химии.
Ранее сообщалось, что Минобразования может продлить сроки вступительной кампании на бюджет для детей с временно оккупированных территорий.
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