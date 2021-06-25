29 июня - тест по химии Источник: Министерство образования и науки

Во вторник, 29 июня, тестированием по химии начинается дополнительная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО) 2021 года. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Дополнительная сессия предназначена для тех, кто по уважительным причинам не сумел принять участие в основной сессии ВНО.

График дополнительной сессии ВНО:

29 июня - химия;

1 июля - английский язык;

2 июля - немецкий язык;

5 июля - испанский язык;

6 июля - французский язык;

7 июля - математика, математика (задания уровня стандарта);

8 июля - физика;

9 июля - украинский язык, украинский язык и литература;

12 июля - история Украины;

13 июля - биология;

14 июля - география.

Результаты тестирования будут объявлены до 23 июля.

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На тестировании участники должны иметь:

2-3 ручки с пастой насыщенного черного цвета;

бутылочку с питьевой водой без этикетки;

средства индивидуальной защиты, которые будут находиться на рабочем столе.

Во время прохождения экзамена абитуриент не может иметь при себе каких-либо средств связи, устройств считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренных процедурой тестирования.

Напомним, 15 июня тестированием по географии завершилась основная сессия ВНО-2021. Она началась 21 мая тестированием по химии.

Ранее сообщалось, что Минобразования может продлить сроки вступительной кампании на бюджет для детей с временно оккупированных территорий.