Первый президент Украины (1991-1994) и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук не будет участвовать в переговорах до конца лета. Причина - проблемы с сердцем и перенесенная на днях операция. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на источники в окружении политика.

Эту информацию подтверждают и источники "Суспільного".

Состояние Леонида Макаровича без изменений. Стабильное. У него была сложная операция на сердце. В июле-августе он не будет участвовать ни в каких переговорах.

28 июня 87-летний Кравчук из-за плохого самочувствия пропустил торжественное заседание Верховной Рады по случаю 25-й годовщины принятия Конституции. Об этом сообщила его пресс-секретарь Оксана Сибирцева.

В настоящее время состояние здоровья Леонида Кравчука не позволяет работать и посещать любые мероприятия. Кроме того, врачи запретили ему любые нагрузки.

29 марта стало известно, что Кравчук перенес операцию на сердце. Это подтвердил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

"Страна" сообщала, что операцию Кравчуку делали на отрытом сердце в одной из клиник Киева. Операция прошла по плану без каких-либо побочных проблем.

В прошлом у экс-президента уже были проблемы с сердцем. В 2017 году ему установили стент. Напомним, что 25 марта Кравчук привился от коронавируса индийским препаратом Covishield (AstraZeneca).