Кравчук выбыл из ТКГ до конца лета из-за проблем с сердцем [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Первый президент Украины (1991-1994) и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук не будет участвовать в переговорах до конца лета. Причина - проблемы с сердцем и перенесенная на днях операция. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на источники в окружении политика.
Эту информацию подтверждают и источники "Суспільного".
Состояние Леонида Макаровича без изменений. Стабильное. У него была сложная операция на сердце. В июле-августе он не будет участвовать ни в каких переговорах.
28 июня 87-летний Кравчук из-за плохого самочувствия пропустил торжественное заседание Верховной Рады по случаю 25-й годовщины принятия Конституции. Об этом сообщила его пресс-секретарь Оксана Сибирцева.
В настоящее время состояние здоровья Леонида Кравчука не позволяет работать и посещать любые мероприятия. Кроме того, врачи запретили ему любые нагрузки.
29 марта стало известно, что Кравчук перенес операцию на сердце. Это подтвердил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.
"Страна" сообщала, что операцию Кравчуку делали на отрытом сердце в одной из клиник Киева. Операция прошла по плану без каких-либо побочных проблем.
В прошлом у экс-президента уже были проблемы с сердцем. В 2017 году ему установили стент. Напомним, что 25 марта Кравчук привился от коронавируса индийским препаратом Covishield (AstraZeneca).
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