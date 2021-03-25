Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, первый президент Украины (1991-1994) Леонид Кравчук привился от коронавируса.

Утром 25 марта 87-летний политик пришел в одну из столичных клиник, где ему сделали укол индийским препаратом Covishield (AstraZeneca).

В отличие от Владимира Зеленского, Кравчук не стал раздеваться до пояса, обнажая торс. Чтобы облегчить задачу медикам, он пришел в рубашке с коротким рукавом.

Напомним, что вакцинация от COVID-19 началась в Украине 24 февраля. По состоянию на утро 25 марта, первую дозу вакцины получили 155 586 человек. Обе дозы получил первый украинец. На прививку в лист ожидания записались 341 952 человека.

На первом этапе прививают медиков, задействованных в лечении пациентов с коронавирусом, военных в зоне ООС и лиц, проживающих и работающих в интернатах. 22 марта стартовал второй этап вакцинации, в первую очередь прививать будут медиков и граждан старше 80 лет.

Украина получила от Индии 500 тысяч доз вакцины CoviShield, но поставка следующей партии оказалась под угрозой. Как сообщали "Подробности", власти Индии распорядились приостановить отгрузки вакцины за границу, чтобы сосредоточиться на вакцинации собственного населения.