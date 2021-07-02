Штамм "Дельта" выявили уже почти в 100 странах - ВОЗ [ Редактировать ]
Штамм коронавируса "Дельта" на сегодня выявили уже в 98 странах мира. Он чрезвычайно опасен, потому что продолжает видоизменяться.
Об этом сообщалось на брифинге генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейсуса.
"Штамм "Дельта" обнаружен как минимум в 98 странах и быстро распространяется в странах с низким и высоким охватом вакцинацией. Этот вариант опасен и продолжает развиваться и видоизменяться, что требует постоянной оценки и тщательной корректировки ответных мер общественного здравоохранения", - отметил он.
Ранее мы писали о том, что в Турции запустили беспрецедентную схему вакцинации от коронавируса. В стране используют для иммунизации препараты Pfizer и Sinovac.
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