Штамм коронавируса "Дельта" на сегодня выявили уже в 98 странах мира. Он чрезвычайно опасен, потому что продолжает видоизменяться.

Об этом сообщалось на брифинге генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейсуса.

"Штамм "Дельта" обнаружен как минимум в 98 странах и быстро распространяется в странах с низким и высоким охватом вакцинацией. Этот вариант опасен и продолжает развиваться и видоизменяться, что требует постоянной оценки и тщательной корректировки ответных мер общественного здравоохранения", - отметил он.

Ранее мы писали о том, что в Турции запустили беспрецедентную схему вакцинации от коронавируса. В стране используют для иммунизации препараты Pfizer и Sinovac.

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