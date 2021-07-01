В Турции запустили беспрецедентную схему вакцинации от коронавируса [ Редактировать ]
На территории Турции начали прививать граждан от коронавирусной инфекции третьей дозой препарата. Нововведение подпало под третью фазу нормализации, которая стартовала с 1 июля 2021 года.
В первую очередь третью прививку получат медработники, а также граждане, старше 50 лет. Сейчас в стране полный курс вакцинации прошли около 15 млн человек, а 35 млн человек получили первую дозу препарата.
Отмечается, что в настоящее время в стране используются для иммунизации препараты Pfizer и Sinovac. Люди, которые победили коронавирусную инфекцию - смогут вакцинироваться уже через три месяца. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил прививку получил третью дозу вакцины еще в марте 2021 года.
Читайте также, новые исследования показали высокую эффективность вакцин Moderna и Pfizer. После прививки этими препаратами иммунитет может быть защищен от инфицирования COVID-19 в течение долгих лет, люди, переболевшие COVID-19, а затем были иммунизированы, также никогда не потребуют ревакцинации.
Кроме того, Всемирная организация здравоохранения призывает богатые страны помочь в борьбе с пандемией COVID-19. Для этого они должны отдать вакцины, COVAX недополучил дозы вакцин, которые должен был отправить в бедные страны мира.
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