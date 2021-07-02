Во Львовской области женщина после укуса змеи попала в реанимацию. Инцидент произошел 1 июля, сообщили в ГСЧС.

В реанимационное отделение Сколевской центральной районной больницы доставили 54-летнюю жительницу поселка Славско Львовской области. Змея укусила ее за указательный палец правой руки. Состояние пострадавшей оценивается как средней тяжести. Какая именно змея напала - не сообщается.

Напомним, что первый в 2021 году случай нападения змеи на человека произошел также во Львовской области. 28 апреля гад ужалил в правую кисть жителя Харькова. Мужчина 1982 года рождения попал в реанимацию Сколевской центральной районной больницы в состоянии средней степени тяжести.

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Спасатели призывают украинцев быть осторожными, отправляясь в лес или на природу, где можно встретить пресмыкающихся. В такое путешествие лучше надевать высокую, плотную обувь, которое змея не прокусит.

Если вы заметили рядом с собой змею - не паникуйте, не приближайтесь и не делайте резких движений, а спокойно отойдите. У змей плохое зрение и слух, но своим телом они очень хорошо улавливают колебания земли на расстоянии 10-15 метров.

Яд гадюки содержит вещества, которые влияют на свертывающую систему крови. Уже в первые минуты после укуса возникает болезненность в месте укуса, гиперемия и отечность, которая постепенно нарастает. Укус опасен аллергической реакцией на компоненты яда. Сохранить человеку жизнь поможет незамедлительная транспортировка пострадавшего в больницу.

Напомним, что в Энергодаре Запорожской области 6-летняя девочка попала в реанимацию - из-за укуса гадюки у нее развилась гангрена. Врачи вкололи сыворотку слишком поздно - спустя 11 часов после укуса.