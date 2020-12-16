Ежегодно от укусов змей во всем мире погибает более 138 тыс. человек Источник: ТАСС

Биохимики разработали препарат, который подавляет действие яда почти всех змей из семейства гадюковые. Статью с результатами их работы опубликовал научный журнал Nature Communications.

Как правило, в яде змей, скорпионов и пауков содержатся белки и сигнальные молекулы, выполняющие две разных функции. Часть из них проникает в рецепторы или ионные каналы в нервных клетках жертвы и блокирует и работу. Другие компоненты яда приводят к массовой гибели тканей, напрямую растворяя компоненты клеток или заставляя их самоуничтожиться. В результате в организме жертвы появляются тромбы и внутренние кровотечения.

Структура этих веществ сильно отличается, поэтому ученым так и не удалось создать универсальное противоядие от токсинов ядовитых животных.

Команда химиков из Великобритании и Нидерландов под руководством профессора Ливерпульской школы тропической медицины Николаса Кейсуэлла нашла универсальное противоядие от яда гадюковых змей.

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Ученые предположили, что многие антибиотики и или препараты для лечения последствий отравления тяжелыми металлами могут нейтрализовать ферменты из змеиного яда. Оказалось, что с этой функцией прекрасно справляется комбинация двух лекарств: противоракового препарата маримастата и димеркапрола - средства, которое выводит тяжелые металлы из организма. Нейтрализует змеиный яд и их аналоги - батимастат и унитиол.

Опыты показали, что "коктейль" из маримастата и димеркапрола защищает от яда африканских песчаных эф, американских копьеголовых змей и азиатских цепочных гадюк.

В эту смесь ученые добавили противовоспалительный препарат вареспладиб, который нейтрализует молекулы ферментов бактерий и змей, с помощью которых яд растворяет стенки клеток их жертв.

Эту лекарственную комбинацию химики проверили на мышах: им вводили тройные смертельные дозы яда разных видов гадюк. Как оказалось, она надежно защищает мышей от яда всех змей, кроме азиатских цепочных гадюк. Их яд убил каждого пятого подопытного зверька.

Ученые добавили в свой "коктейль" быстродействущий антикоагулянт нафамостат. После этого он спасал мышей от всех ядов.

Все эти вещества - маримастат, димеркапрол (батимастат, унитиол), нафамостат и вареспладиб - широко используются в медицине и прошли несколько фаз клинических испытаний. Это означает, что в скором времени появятся универсальные и недорогие противоядия, которые позволят значительно снизить смертность от укусов змей.

Ежегодно по этой причине во всем мире погибает более 138 тыс. человек. Большая часть этих смертей связана с укусами змей из семейства гадюковых.

Напомним, что на нашем сайте размещен материал о том, как отличить гадюку от других неопасных змей. И что делать при укусе ядовитой змеи.

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