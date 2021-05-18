В городе Энергодар Запорожской области 6-летняя девочка попала в реанимацию - из-за укуса змеи у нее развилась гангрена. Об этом сообщает местное издание "Суббота".

Отмечается, что малышку укусила гадюка, но врачи вкололи сыворотку слишком поздно - лишь спустя 11 часов после укуса.

По словам подруги семьи Марии Джунь, дети во время отдыха с родителями на природе ловили в траве ящериц, но одна из девочек случайно словила змею, которая укусила ее за безымянный палец на левой руке. Медики виноваты в том, что не вкололи пострадавшей пациентке сыворотку сразу, хотя она была в наличии в больнице.

В данный момент ребенка перевели в ожоговое отделение для пересадки кожи в связи с развитием у девочки сухой гангрены в области укуса. Сейчас малышка в тяжелом состоянии, впереди ее ждет операция и, как минимум, две недели реабилитации.

Главврач СМСЧ №1 Андрей Бредихин сообщил, что антитоксин против змеиного яда действительно был на складе, но кто-то допустил ошибку, указав, что средство действует до июня.

При проверке же выяснилось, что срок действия истек еще 30 апреля, поэтому сыворотку девочке колоть не стали. В итоге сыворотку вкололи уже в больнице Запорожья.

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