Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает право Росгвардии "блокировать территории и акватории объектов для пресечения попыток незаконного проникновения". Документ был опубликован 1 июля на интернет-портале правовой информации России.

Отныне национальная гвардия России может проводить оцепление территорий и акваторий при попытке как "незаконного пересечения и проникновения", так и при попытке их покинуть ее.

В пояснительной записке к документу сказано, что под охраной Росгвардии находятся акватория Керченского пролива и построенный через него мост, соединяющий оккупированный Крым и Таманский полуостров. По Керченскому проливу также проложен энергомост и газопровод из России в Крым.

Блокировка россиянами Керченского пролива будет означать, что отрезанными от Черного моря окажутся украинские порты в Азовском море. В Министерстве иностранных дел Украины новый российский закон трактуют как угрозу национальной безопасности Украины и стабильности Юго-Восточной Европы.

Находясь под непосредственным руководством президента России, Росгвардия может быть использована для создания дополнительных необоснованных препятствий для свободы мореплавания в Керченском проливе и Азовском море. Этот закон грубо пренебрегает правами Украины как прибрежного государства по Черному и Азовскому морям и Керченскому проливу.

В украинском МИДе заявляют, что Россия как государство-оккупант продолжает целенаправленную политику милитаризации Черноморского региона, создает очередные препятствия для международной навигации и превращает Азовское море в свое внутреннее озеро.

Ранее сообщалось, что Украина подает на Россию в суд за инцидент в Керченском проливе.