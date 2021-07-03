Во Львове вспыхнул пожар в одном из ночных клубов. В момент возгорания на территории развлекательного заведения находились 300 человек. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели получили сообщение о пожаре в 00:08, когда они прибыли на место, то было принято решение эвакуировать посетителей и персонал.

Отмечается, что в результате возгорания на улице Черновола, к счастью, нет пострадавших или погибших. Огонь повредил элементы тканевого декора на площади 4 квадратных метра. В настоящее время причины пожара устанавливаются.

Читайте также, в Шевченковском районе столицы происходила ликвидация возгорания в 5-этажном жилом доме. огонь начал бушевать на мансардном этаже дома, в течение нескольких часов пожар был локализован на площади 120 квадратных метров.

Кроме того, в Виннице в Центральном парке, где располагаются детские аттракционы, произошло крупное возгорание. В момент пожара аттракционами, к счастью, не пользовались посетители, так как они были закрыты, языки пламени уничтожили огромное количество развлекательных локаций.

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